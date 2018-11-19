У Ростуризма нет информации о пострадавших от шторма в Испании россиянах

Отмечается, что на туристический остров Тенерифе и город Малагу обрушился сильнейший ветер и ливни.

Ростуризм заявил об отсутствии информации о пострадавших в результате сильного шторма и затопления на курортах Испании гражданах РФ. Агентство следит за ситуацией на острове Тенерифе и городе Малаге, а также находится на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

— В ведомство пока не поступало информации о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате затопления ряда районов страны, в том числе и популярных курортов, — цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что к ним также не поступали жалобы от соотечественников из Испании.

Десятки районов Испании оказались затопленными в результате сильнейших ливней. Мощный шторм обрушился на туристический остров Тенерифе. Очевидцы сообщили о 10-метровых волнах. В городе Малаге штормовым ветром и ливнем смыло несколько уличных кафе и ресторанов.