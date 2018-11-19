"Больше бытовая". Ветеран спорта призвал не раздувать историю с Аленичевым

Футболист Владислав Батурин не видит ничего хорошего в том, чтобы садиться за руль нетрезвым.

Советский футболист и спортивный комментатор Владислав Батурин считает, что нет смысла раздувать историю с задержанием главного тренера футбольной команды "Енисей" Дмитрия Аленичева за рулём в нетрезвом виде. Об этом Батурин рассказал в беседе с Лайфом.

— История, я бы не говорил, что прямо криминальная, она скорее бытовая в большей степени, — сказал Батурин.

По его мнению, нет ничего хорошего в том, что человек в нетрезвом состоянии садится за руль. И неважно, работяга это, учёный, известный футболист или тренер. Однако он отметил, что есть разница, насколько пьяным человек водит автомобиль. Батурин напомнил, что на Западе люди часто управляют машиной после употребления небольшого количества алкоголя и что в России законы в этом плане намного жёстче.

— У него не самый лучший такой жизненный, профессиональный период. Мы знаем, что его позиция как главного тренера Енисея практически уже критическая, не получается, и, скорее всего, он в скором времени команду покинет, — сказал Батурин.

Спортсмен отметил, что лично знает Аленичева как человека и футболиста и что его коллеги положительно о нём отзываются. Батурин добавил, что у всех бывают срывы и проблемы, что, скорее всего, именно это сейчас произошло с тренером "Енисея".

Напомним, Дмитрий Аленичев был задержан за рулём своего автомобиля в нетрезвом виде.