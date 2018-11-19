Названа сумма, которую Браудер вместе с подельниками пожертвовал Демпартии США

Неоднократные перечисления были весьма щедрыми — от 400 тысяч долларов до 1,2 миллиона.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер вместе с подельниками в течение нескольких лет жертвовал средства Демократической партии США. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, речь идёт о почти двух миллионах долларов, которые были выведены из России незаконным путём.

— Часть незаконно выведенных из РФ криминальных денег шла на спонсирование предвыборных кампаний на территории США, — отметил официальный представитель ведомства Александр Куренной, который пояснил, что это Браудеру удавалось с помощью подельников из фонда "Зифф бразерс".

Так, неоднократные пожертвования в адрес Демократической партии США были весьма щедрыми — от 400 тысяч долларов в 2008 году до 1,2 миллиона в 2016-м, а общая сумма составила почти два миллиона долларов.

В июле этого года российская Генпрокуратура сообщала, что преступная группа Браудера с помощью офшорных схем вывела из России более полутора миллиардов долларов. Как ранее писал Лайф, сегодня стало известно, что в России Уильям Браудер стал фигурантом дела о создании преступного сообщества.