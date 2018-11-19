Януковичу разрешили выступить в суде по делу о госизмене лёжа

С учётом травмы бывшего лидера Незалежной заседание было перенесено на две недели.

Оболонский районный суд Киева принял во внимание состояние здоровья экс-президента Украины Виктора Януковича и сделал ему сразу несколько поблажек. Трансляцию из зала суда, где рассматривается дело о госизмене в отношении политика, ведут местные телеканалы.

— Для обеспечения права на защиту Виктора Фёдоровича Януковича суд объявляет перерыв в судебном заседании до 9:00 (10:00 мск.) 5 декабря, — постановил председательствующий судья Владислав Девятко.

Кроме того, бывшему президенту Незалежной разрешено обратиться с последним словом сидя или лёжа с больничной койки и это "не будет считаться неуважением" к суду.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича, за которое ему грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы. Сегодня, 19 ноября, экс-президент должен был вступить на заседании с последним словом, но не смог по состоянию здоровья. 18 ноября стало известно об экстренной госпитализации политика.