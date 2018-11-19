Москвич попытался сжечь консьержку за отказ пустить его к бывшей — видео

Правоохранители уже задержали 38-летнего "мстителя". Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Чудовищный случай произошёл в одном из многоквартирных домов в Щербинке (Новая Москва). Поздно вечером 17 ноября нетрезвый мужчина пытался попасть в гости к своей бывшей сожительнице, но она его не пустила. Затем он решил действовать через консьержку, но и от неё услышал отказ. Тогда мужчина решил отомстить управляющей: ему удалось проникнуть в подъезд, воспользовавшись добротой кого-то из жильцов, после чего он подпёр стулом дверь служебного помещения и поджёг его.

Покушение на убийство консьержки.



Пьяный мужчина, которого ночью консьержка не пускала к девушке, заблокировал дверь в служебное помещение креслом и поджег. Женщина получила ожоги, но выбралась из огня.



38-летний подозреваемый задержан

https://t.co/nEps1ShaAK pic.twitter.com/xFWvYU5AgH — Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 ноября 2018 г.

Только чудо помогло 57-летней консьержке выбраться из горящего помещения, выбив дверь. Она получила термические ожоги предплечья и кисти правой руки.

38-летнего подозреваемого, к счастью, удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

А ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге дебошир разгромил парадную, разозлившись из-за отсутствия консьержки.