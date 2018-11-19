Москвич попытался сжечь консьержку за отказ пустить его к бывшей — видео

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Москвич попытался сжечь консьержку за отказ пустить его к бывшей — видео

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Правоохранители уже задержали 38-летнего "мстителя". Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Чудовищный случай произошёл в одном из многоквартирных домов в Щербинке (Новая Москва). Поздно вечером 17 ноября нетрезвый мужчина пытался попасть в гости к своей бывшей сожительнице, но она его не пустила. Затем он решил действовать через консьержку, но и от неё услышал отказ. Тогда мужчина решил отомстить управляющей: ему удалось проникнуть в подъезд, воспользовавшись добротой кого-то из жильцов, после чего он подпёр стулом дверь служебного помещения и поджёг его.

Только чудо помогло 57-летней консьержке выбраться из горящего помещения, выбив дверь. Она получила термические ожоги предплечья и кисти правой руки.

38-летнего подозреваемого, к счастью, удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

А ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге дебошир разгромил парадную, разозлившись из-за отсутствия консьержки.

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