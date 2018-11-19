"Фантастика". МИД прокомментировал опасения Запада по поводу баз России на Кубе

В МИД РФ расценивают как ненаучную фантастику сообщения СМИ о возможном возвращении российских военных баз на Кубу. Об этом РИА "Новости" сказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

— Мы ненаучную фантастику не комментируем, — отметил он.

Напомним, ранее издание Daily Star сообщило, что Запад обеспокоен возможным появлением российских военных баз на Кубе. В частности, отмечается, что этот шаг якобы может стать ответом Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Опасения Запада вызваны ещё и официальным визитом президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву и его встречей с Владимиром Путиным.