Путин поблагодарил Эрдогана за волю и мужество в реализации "Турецкого потока"

Российский лидер также отметил, что "без доверия такие проекты не могут быть реализованы".

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру Турции Реджепу Эрдогану за то, что он проявил политическую волю и мужество при реализации проекта газопровода "Турецкий поток".

— Почему? Да потому, что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются! — пояснил президент РФ.

Российский лидер добавил, что "без доверия такие проекты не могут быть реализованы".

Напомним, сегодня завершилась прокладка морской части "Турецкого потока" — по дну Чёрного моря. Теперь будет достраиваться инфраструктура на территории Турции. В Кремле сегодня отметили, что у нового газопровода большие перспективы — топливом через него интересуются многие страны Европы.