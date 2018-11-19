Путин не сомневается, что товарооборот с Турцией в $100 млрд будет достигнут

Сегодня президент России принял участие в церемонии завершения строительства морской части "Турецкого потока" в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин не сомневается, что товарооборот в сто миллиардов долларов с Турцией будет достигнут. Об этом российский лидер заявил на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Когда речь зашла о планах России достичь соответствующего оборота между Россией и Китаем, Путин заявил, что и с Турцией будет достигнут такой же результат.

— Я даже в этом не сомневаюсь! — подчеркнул российский лидер.

Как ранее писал Лайф, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что по итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории достигнет 100 миллиардов долларов.

Напомним, сегодня президент России принял участие в церемонии завершения строительства морской части "Турецкого потока" в Стамбуле. Путин назвал газопровод важным фактором энергобезопасности Европы.