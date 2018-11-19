Владимир Путин также рассчитывает, что укладка сухопутной части будет вестись такими же ударными темпами.

"Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган.

Глава российского государства отдал команду на завершение строительства морской части "Турецкого потока". После этого глава "Газпрома" Алексей Миллер, находясь на судне Pioneering Spirit, распорядился спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

— Впереди укладка сухопутной части "Турецкого потока". Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года, — сказал Владимир Путин.

"Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года.