Путин назвал "Турецкий поток" важным фактором энергобезопасности Европы

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Путин назвал "Турецкий поток" важным фактором энергобезопасности Европы

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

По мнению российского лидера, газопровод также будет способствовать экономическому развитию Черноморского региона.

"Турецкий поток" станет важным фактором обеспечения энергобезопасности европейского континента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии завершения строительства морской части газопровода в Стамбуле.

По его мнению, проект позволит России и Турции качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, а также будет способствовать экономическому развитию республики и всего Черноморского региона.

— Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока"... станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, сегодня завершилась прокладка морской части "Турецкого потока", которая началась в мае 2017 года. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган.

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