Путин назвал яркие символы партнёрства России и Турции

"Турецкий поток" и АЭС "Аккую" являются яркими символами партнёрства и залогом дружбы между Москвой и Анкарой, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии завершения строительства морской нитки газопровода.

— Уверен, что "Турецкий поток", как и другой наш совместный стратегический проект — первая в Турции атомная электростанция "Аккую", станет ярким символом поступательного развития многопланового российско-турецкого партнёрства, — отмечает российский лидер.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, который реализуется по модели BOO (build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй"). Таким образом, Россия построит станцию, будет ею владеть и её эксплуатировать. АЭС будет находиться в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Что касается "Турецкого потока", то сегодня было завершено строительство морской части газопровода.