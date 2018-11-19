"Новый рекорд". Эрдоган назвал число россиян, побывавших в Турции в 2018 году

За первые девять месяцев 2018 года турецкие курорты посетило более 5,1 миллиона россиян, что является рекордным показателем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Политик отметил, что отношения Анкары и Москвы развиваются в очень позитивном ключе. В частности, Эрдоган упомянул строительство АЭС "Аккую". Он также отметил рост товарооборота между государствами до $30 миллиардов. По словам турецкого лидера, стороны намерены увеличить его до $100 миллиардов.
— Из России к нам приехали за 9 месяцев текущего года 5,1 миллиона туристов — это новый рекорд, — рассказал Эрдоган на церемонии завершения строительства морской ветки газопровода "Турецкий поток".
Сегодня президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган приняли участие в церемонии завершения строительства морской части "Турецкого потока". Российский лидер поблагодарил Эрдогана за то, что он проявил политическую волю и мужество при реализации проекта.
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