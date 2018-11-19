Путин: Россия является надёжным поставщиком природного газа

Президент отметил, что это доказывает бесперебойная работа газопровода "Голубой поток".

Россия — надёжный поставщик природного газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Турции на церемонии, посвящённой этапу строительства "Турецкого потока".

Глава государства напомнил, что 13 лет назад он вместе с лидером Турции Реджепом Эрдоганом запустил "Голубой поток", который поставляет топливо из России на восток Турции.

— Многолетняя стабильная эксплуатация этой энерготранспортной артерии, в том числе в сложный зимний период, подтвердила, что Россия является надёжным поставщиком природного газа, — сказал президент РФ.

Сегодня "Газпром" завершил строительство морской нитки "Турецкого потока". Теперь Турция должна завершить создание инфраструктуры на своей территории. Ожидается, что новый газопровод будет запущен в следующем году.