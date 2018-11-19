"Беззубый трансвестит". Милонов ответил хоккеисту, обозвавшему россиянок уродами

По мнению парламентария, все женщины красивы и говорить про них гадости — низость.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова американского хоккеиста Райана Уитни, обозвавшего российских женщин чернобыльскими уродами, и назвал его беззубым трансвеститом. Об этом депутат рассказал в беседе с Лайфом.

Милонов заявил, что не стоит аналогично отвечать про американок, потому что все женщины красивы. Но позволять себе такие высказывания про россиянок — это "низость и паскудство".

— После этого для меня перестал быть как мужик, он для меня всё равно что беззубый переодетый трансвестит, каким бы беззубым и брутальным там ни был, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что, скорее всего, Уитни позволил себе такие высказывания после того, как русские хоккеисты приложили его по голове клюшкой или ему промеж глаз неудачно влетела шайба.