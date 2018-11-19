"Беззубый трансвестит". Милонов ответил хоккеисту, обозвавшему россиянок уродами

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова американского хоккеиста Райана Уитни, обозвавшего российских женщин чернобыльскими уродами, и назвал его беззубым трансвеститом. Об этом депутат рассказал в беседе с Лайфом.
Милонов заявил, что не стоит аналогично отвечать про американок, потому что все женщины красивы. Но позволять себе такие высказывания про россиянок — это "низость и паскудство".
— После этого для меня перестал быть как мужик, он для меня всё равно что беззубый переодетый трансвестит, каким бы беззубым и брутальным там ни был, — сказал Милонов.
Депутат добавил, что, скорее всего, Уитни позволил себе такие высказывания после того, как русские хоккеисты приложили его по голове клюшкой или ему промеж глаз неудачно влетела шайба.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени