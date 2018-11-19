Машины всмятку. Шестеро погибли при столкновении двух авто в Башкирии

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Машины всмятку. Шестеро погибли при столкновении двух авто в Башкирии

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На трассе в Караидельском районе Башкирии столкнулись два автомобиля: "Лада-Калина" и "Богдан". Жертвами аварии стали шесть человек, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

<p>Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ</p>

Несмотря на то что в республике выпал снег, "калина" была на летней резине. Возможно, эта одна из причин смертельной аварии. В ней погибло два человека, в "Богдане" — четверо.

<p>Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ</p>

На месте работают оперативные службы. Причина столкновения устанавливается.

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