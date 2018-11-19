Машины всмятку. Шестеро погибли при столкновении двух авто в Башкирии

На трассе в Караидельском районе Башкирии столкнулись два автомобиля: "Лада-Калина" и "Богдан". Жертвами аварии стали шесть человек, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

Несмотря на то что в республике выпал снег, "калина" была на летней резине. Возможно, эта одна из причин смертельной аварии. В ней погибло два человека, в "Богдане" — четверо.

На месте работают оперативные службы. Причина столкновения устанавливается.