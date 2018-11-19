Путин заверил, что "Турецкий поток" не направлен против кого-либо

Российский лидер отметил, что подобные проекты реализуются, в частности, для повышения благосостояния граждан.

"Турецкий поток" и подобные ему проекты не направлены против кого-либо, а носят исключительно созидательный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Уважаемый господин президент, дорогие друзья. Проекты подобного рода, и данный проект в частности, не направлены против интересов кого бы то ни было. Проекты подобного рода носят исключительно созидательный характер, — обратился к присутствующим российский лидер на церемонии завершения строительства морской ветки "Турецкого потока".

Путин отметил, что данные проекты направлены на развитие отношений между государствами, создание устойчивых условий для роста экономики и повышение на этой базе благосостояния собственных граждан.