Тимошенко обвинила Порошенко в передаче лицензии на добычу газа "массажисту"

Политик заявила, что лицензии были переписаны без аукционов и регулирующих процедур.

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обратилась в Национальное антикоррупционное бюро страны с просьбой расследовать сообщения о возможной передаче президентом Петром Порошенко лицензии на добычу газа массажисту-руководителю его СПА-центра. Об этом она рассказала на заседании согласительного совета фракций Верховной рады.

— У меня в руках журналистское расследование, — рассказала она, уточнив, что речь идёт о лицензиях на добычу украинского газа через компанию "Аркона газ-энергия", которые были переписаны без аукционов и каких-либо регулирующих процедур.

Тимошенко не уточнила, о каком издании идёт речь, однако попросила "считать это заявлением о преступлении", которое она направляет в НАБУ.