Хотел выдать США гостайну. ФСБ поймала на Кубани несостоявшегося шпиона-силовика

В частности, мужчина собирался рассказать спецслужбам Штатов о формах и методах работы российских правоохранительных органов.

Кубанский полицейский настолько мечтал эмигрировать из России в США, что подумывал о сотрудничестве с американской разведкой. Заслужить доверие заокеанских властей он планировал с помощью информации, являющейся гостайной. Об этом сообщает краевое управление ФСБ.

— Пресечена деятельность жителя региона, вынашивавшего намерения сотрудничать с американской разведкой. Им оказался сотрудник правоохранительных органов Михаил Семков, — говорится в пресс-релизе.

В УФСБ уточнили, что полицейский собирался передать США персональные данные своих коллег и знакомых военнослужащих, а также рассказать о формах и методах работы российских правоохранительных органов. При этом некоторые из этих сведений составляют государственную тайну.

Выйти на контакт с американскими спецслужбами несостоявшемуся шпиону помешали сотрудники краевого УФСБ. Семкову было объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".