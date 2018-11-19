Хотел выдать США гостайну. ФСБ поймала на Кубани несостоявшегося шпиона-силовика

Кубанский полицейский настолько мечтал эмигрировать из России в США, что подумывал о сотрудничестве с американской разведкой. Заслужить доверие заокеанских властей он планировал с помощью информации, являющейся гостайной. Об этом сообщает краевое управление ФСБ.
— Пресечена деятельность жителя региона, вынашивавшего намерения сотрудничать с американской разведкой. Им оказался сотрудник правоохранительных органов Михаил Семков, — говорится в пресс-релизе.
В УФСБ уточнили, что полицейский собирался передать США персональные данные своих коллег и знакомых военнослужащих, а также рассказать о формах и методах работы российских правоохранительных органов. При этом некоторые из этих сведений составляют государственную тайну.
Выйти на контакт с американскими спецслужбами несостоявшемуся шпиону помешали сотрудники краевого УФСБ. Семкову было объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".
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