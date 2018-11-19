Авто сложились в гармошку. Появились фото с места ДТП с шестью погибшими

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Авто сложились в гармошку. Появились фото с места ДТП с шестью погибшими

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На трассе в Караидельском районе шестеро погибли после столкновения автомобилей "Лада-Калина" и "Богдан".

Появились фотографии с места ДТП в Башкирии, в результате которого погибло шесть человек. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ.

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Ранее сообщалось, что "Лада" была на летней резине несмотря на то, что в Башкирии идёт снег.

<p>Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ</p>

Легковушка "Лада-Калина" двигалась со стороны Бирска в направлении села Караидель, когда ей навстречу двигался автомобиль "Богдан-2111".

<p>Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ</p>

На кадрах видно, что в момент столкновения сработали подушки безопасности, но сила удара была слишком большой.

<p>Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ</p>

Среди погибших в автомобиле "Богдан" Султангареев Р. М. 1965 года рождения, Аглямова С. Б. 1964 года рождения, Аглямова А. Ф. 2000 года рождения и Аглямова С. А. 1977 года рождения. Личности двоих погибших, находившихся в "Ладе", в настоящее время устанавливаются.

<p>Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ</p>

На месте инцидента работают сотрудники полиции и экстренные службы.

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