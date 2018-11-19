В России повысили пособия по безработице

С нового года минимальная величина пособия для граждан, признанных безработными, составит 1500 рублей, максимальная — 8000 рублей. Это почти в два раза больше, чем сейчас.

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособий по безработице. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним уже с 1 января 2019 года минимальная величина пособия по безработице составит полторы тысячи рублей, а максимальная — восемь тысяч.

Исключение составят граждане предпенсионного возраста — то есть те россияне, которым до ухода на заслуженный отдых осталось пять лет или менее. Для них максимальная величина пособия по безработице повышается до 11 280 рублей.

Отметим, что размер пособия по безработице ежегодно утверждает правительство страны. Существующая на данный момент "вилка" не менялась с 2009 года: на сегодняшний день, минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, а максимальный — 4900 рублей. Таким образом, в документе речь идёт почти о двукратном повышении выплат.

К слову, сам уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 4,7%. Такие данные приводятся в аналитических материалах Минэкономразвития. Интересно, что наиболее низкий уровень безработицы установился в Севастополе — 0,2 процента, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 0,3 процента.