Рекорд России. Школьница из Волгоградской области подтянулась 31 раз за минуту

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Рекорд России. Школьница из Волгоградской области подтянулась 31 раз за минуту

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Спортивное достижение десятилетней девочки из города Волжский зафиксировали в Книге рекордов нашей страны.

Десятилетняя Виктория Горбачёва из города Волжский Волгоградской области смогла подтянуться 31 раз за минуту и попала в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на сайте администрации Волжского.

<p>Фото: <a href="http://openvlz.ru/News/%D0%B8%D0%BC%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8" target="_blank">&#34;Открытый волжский&#34;</a></p>

Школьница получила сертификат Книги рекордов России в категории "Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за одну минуту (девочки, десять лет)".

В начале осени этого года девочка приняла участие в мастер-классе рекордсмена России и мира по подтягиванию, профессионального спортсмена Виктора Филиппова. Он приехал из Москвы, чтобы обучить детей подтягиваться на перекладине. Виктория стала показывать отличные результаты.

— Спасибо за спортивный талант и упорство в достижении цели, за усердный труд во славу родного города! — сказал мэр Игорь Воронин девочке.

Виктория с пяти лет занимается спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва. Она хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Её родители уже подали туда заявку.

Напомним, ранее пятилетний житель Чечни отжался 4105 раз и побил рекорд, но его не засчитали из-за мультиков.

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