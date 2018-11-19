Рекорд России. Школьница из Волгоградской области подтянулась 31 раз за минуту

Спортивное достижение десятилетней девочки из города Волжский зафиксировали в Книге рекордов нашей страны.

Десятилетняя Виктория Горбачёва из города Волжский Волгоградской области смогла подтянуться 31 раз за минуту и попала в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на сайте администрации Волжского.

Школьница получила сертификат Книги рекордов России в категории "Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за одну минуту (девочки, десять лет)".

В начале осени этого года девочка приняла участие в мастер-классе рекордсмена России и мира по подтягиванию, профессионального спортсмена Виктора Филиппова. Он приехал из Москвы, чтобы обучить детей подтягиваться на перекладине. Виктория стала показывать отличные результаты.

— Спасибо за спортивный талант и упорство в достижении цели, за усердный труд во славу родного города! — сказал мэр Игорь Воронин девочке.

Виктория с пяти лет занимается спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва. Она хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Её родители уже подали туда заявку.

Напомним, ранее пятилетний житель Чечни отжался 4105 раз и побил рекорд, но его не засчитали из-за мультиков.