Сравнимо с 30 градусниками. Школу под Тулой эвакуировали из-за киндера с ртутью

Школу в Богородицком районе Тульской области эвакуировали из-за киндер-сюрприза с ртутью, который принесла и открыла одна из учениц. Содержимое "яйца" равно содержанию примерно 25−30 градусников.

— После окончания занятий девочка открыла киндер-сюрприз, внутри которого оказалась ртуть, — сообщили РИА "Новости" в экстренных службах. При этом пока не известно, она случайно или специально открыла "яйцо".

В обшей сложности из школы вывели 205 учеников и 18 педагогов. Сейчас на месте работают специалисты, они берут пробы воздуха в учебном заведении.