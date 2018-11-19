Сравнимо с 30 градусниками. Школу под Тулой эвакуировали из-за киндера с ртутью

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Сравнимо с 30 градусниками. Школу под Тулой эвакуировали из-за киндера с ртутью

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Фото: flickr.com/Janice Ko

Школу в Богородицком районе Тульской области эвакуировали из-за киндер-сюрприза с ртутью, который принесла и открыла одна из учениц. Содержимое "яйца" равно содержанию примерно 25−30 градусников.

— После окончания занятий девочка открыла киндер-сюрприз, внутри которого оказалась ртуть, — сообщили РИА "Новости" в экстренных службах. При этом пока не известно, она случайно или специально открыла "яйцо".

В обшей сложности из школы вывели 205 учеников и 18 педагогов. Сейчас на месте работают специалисты, они берут пробы воздуха в учебном заведении.

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