Вандалы закрасили блокадную надпись на Невском проспекте в Петербурге

Надпись гласила: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Она появилась на улицах города в 1943 году.

В Санкт-Петербурге вандалы закрасили мемориальную блокадную надпись на доме № 14 на Невском проспекте. Как сообщили в администрации Центрального района Северной столицы, в связи с произошедшим уже подано заявление в полицию.

— Сейчас надпись уже отмыли, теперь её придётся восстанавливать: нужно ещё раз обвести по трафарету, — приводит сообщение пресс-службы портал 78.ru.

Надпись гласила: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Она появилась на улицах города в 1943 году.