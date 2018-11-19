Обожжённый, но счастливый. Выжившего при пожаре в Калифорнии кота вернули семье

Мэйсон убежал в лес, где бушевал огонь, и изрядно пострадал — все его лапы сильно обгорели.

От разрушительного пожара в американском штате Калифорния страдают не только люди, но и животные. Из горящих домов спасают домашних питомцев, которые спрятались от хозяев во время эвакуации. Лачи Пинг и её муж Кёртис Маллинс, которые тоже потеряли своего любимца, вновь с ним воссоединились благодаря пожарным.

Кот Мэйсон сбежал от хозяев, которые в спешке покидали опасную зону. Животное испугалось раздавшегося взрыва и выпрыгнуло из рук хозяйки. Поймать его не смогли.

Good news out of @ucdavisvetmed — Mayson, one of the first cats brought here from the #CampFire — has been reunited with his owners, Laci Ping and Curtis Mullins! He's staying here for another week while burns on his paws heal. More info: https://t.co/lz1sl4ZOXt pic.twitter.com/M2B1X84qNy — Dateline UC Davis (@UCDavisDateline) 16 ноября 2018 г.

Мэйсон убежал в лес, где бушевал огонь, и изрядно пострадал — все его лапы сильно обгорели. Но пожарные поймали его и ещё 21 кота, которые также оказались в лесу. Животных доставили ветеринарам, где им оказали медицинскую помощь. Спустя несколько дней выжившего Мэйсона с перебинтованными лапами передали счастливым хозяевам.