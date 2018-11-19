Вовремя не нашли кран. Водитель умер в раздавленной кабине грузовика

В ГУ МЧС по Нижегородской области рассказали, что, когда на место прибыли спасатели, они констатировали его смерть. Однако им действительно потребовалось ждать необходимую технику.

В Нижегородской области грузовик с железом вылетел с моста, после того как водитель не справился с управлением. Как сообщает местное издание NN.ru, в аварии, которая произошла 18 ноября в 18:50, мужчина выжил, но оказался заблокированным в кабине фуры.

По информации паблика "Типичный Нижний Новгород", прибывшие на место спасатели не смогли его оперативно вытащить за неимением необходимой техники. 30-летний мужчина скончался, так и не дождавшись помощи. Отмечается, что его близкие дежурили на месте ДТП около 13 часов.

Как отмечают очевидцы, тело водителя не удалось достать даже спустя почти сутки. В региональном главке МЧС пояснили, что водитель скончался до приезда спасателей.

— Дальнейшие работы были связаны с риском для спасателей из-за угрозы дальнейшего опрокидывания грузовика, — приводит издание сообщение ведомства.

В МЧС рассказали, что для начала необходимо разгрузить грузовик, достать его из кювета и лишь после этого представится возможность извлечь тело водителя. Причём для этого нужна спецтехника, а "кранов-тридцатников" в распоряжении спасателей нет. В ведомстве также сообщили, что кабину разгружали вручную, а необходимая техника прибыла лишь недавно.