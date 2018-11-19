В Зеленограде хоккеисту сломали кости лица во время драки на матче

Между студенческими командами произошла потасовка, в результате которой пострадавший был доставлен в хирургию.

В Зеленограде госпитализировали хоккеиста университетской команды "Электроник" после того, как ему в драке во время матча сломали кости лица. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в ледовом дворце "Зеленоградский" во время игры между командами "Электроник" МИЭТ и "Гладиаторы" ГЦОЛИФК произошла потасовка из-за конфликта 21-летнего игрока "Электроника" и тремя участниками команды-соперника.

— Спортсмена госпитализировали в нейрохирургическое отделение с переломом костей лицевого скелета и носа, — сообщил источник.

Помимо этого у хоккеиста зафиксировали субарахноидальное кровоизлияние, перелом среднего пальца левой кисти и ушибы с ссадинами. Пострадавший сообщил, что его избили трое, и назвал их имена.

В настоящее время МВД проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что после инцидента игра продолжилась и завершилась со счётом 8:3 в пользу "Электроника".