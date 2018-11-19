Жителей Москвы предупредили о гололедице грядущей ночью

В ночь на 19 ноября ожидается 4 градуса мороза, а завтра днём температура составит 1 градус тепла.

Столичное управление МЧС РФ предупредило жителей и гостей Москвы о том, что этой ночью будет гололедица.

— Неблагоприятные природные явления: на дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении на портале ведомства.

Гидрометцентр же отмечает, что в Москве в ночь на 19 ноября ожидается 4 градуса мороза, а завтра днём столбики термометров поднимутся до 1 градуса тепла. Местами возможен небольшой снег.

Ранее Лайф выяснил, что всю эту неделю жителей столицы ожидает однотипная погода — температура около нуля, туманы и слабые осадки.