"Нельзя показывать украинским детям". Киев примкнул к нападкам на Машу и Медведя

По мнению одиозной писательницы Ларисы Ницой, герои одноимённого мультфильма создают образ России как "пушистой" и доброжелательной страны.

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой высказалась по поводу "пропаганды" в российском мультфильме про Машу и Медведя. По её словам, утверждения британской стороны — чистая правда, вот только литератору из Незалежной очень обидно, что этот вопрос открыто поднял Лондон, а не Киев.

— Меня сердит в этой ситуации поведение Украины. Мы до сих пор ведём себя как незрелый закомплексованный подросток в коротких штанишках, который боится высказать своё мнение. Мы начали это обсуждать после того, как заговорил кто-то "старший". Украина первой должна была заявить о том, что этот продукт недопустим, — заявила Ницой в эфире одного из украинских телеканалов.

Одиозная писательница поблагодарила британскую сторону за то, что там "наконец озвучили эту проблему". На её взгляд, герои мультфильма "Маша и Медведь" создают образ России как "пушистой" и доброжелательной страны, а это, по её словам, конечно же, неправда.

— Слава богу, хоть Британия это озвучила! А Украина на государственном уровне этого не заявила. Хотя между собой педагоги давно обсуждают этот мультик и говорят, что нельзя его украинским детям показывать, — добавила она.

Напомним, что после публикации The Times российское посольство в Британии рассказало Лондону, как защититься от "Маши и Медведя". Как писал Лайф, создатели мультфильма также прокомментировали ситуацию, пошутив, что главная героиня сериала "ведёт себя по-черчилльски".