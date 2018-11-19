"Я не шучу!" Комик Зеленский выбрал себе лозунг для президентских выборов

Известный актёр и комик Владимир Зеленский, который занимает второе место в президентском рейтинге на Украине, всерьёз задумался о борьбе за главный пост Незалежной. LIGA.net выяснил, что бывший кавээнщик даже выбрал избирательный лозунг — "Я не шучу!".

По данным портала, шоумен выбирает политтехнологов, готовит почву в регионах и регулярно консультируется с экспертами. Отмечается, что реклама Зеленского на бордах и радио с лозунгом "Я не шучу" уже оплачена.

Напомним, в последнем рейтинге кандидатов в президенты комик занял второе место. Согласно опросу, за него готовы проголосовать 7,8% респондентов. Лидерство, как и прежде, удерживает глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко с результатом 13,2%. Действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко занимает третье место (6,8%).