Боец MMA рассказал о сексуальных домогательствах допинг-офицера

По его словам, представители Атлетической комиссии издевались над ним и настаивали, чтобы он мочился при них для сдачи допинг-теста.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Коди Маккензи заявил о домогательствах со стороны допинг-офицера. Об этом сообщает MMA Fighting.

30-летний спортсмен провалил допинг-тест, когда предоставил для анализа воду вместо мочи. После четырёхлетней дисквалификации Маккензи рассказал эту историю.

— Они (представители Атлетической комиссии штата Невада. — Прим. ред.) заявили, что не позволят мне выйти на поединок. Я пошёл в ванную и налил воду в чашку. Но они настаивали, чтобы я мочился при них. И тогда один из членов комиссии достал свой пенис и начал махать им, двигаясь в мою сторону, — объяснил Маккензи.

Спортсмен обвинил представителей комиссии в сексуальном домогательстве и попросил прекратить такие действия.

— Там было пять или шесть свидетелей, — утверждает боец.

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