Путин подписал указ о совете по реализации госполитики в сфере защиты семьи

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании при главе государства совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Главой совета назначена спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Документ опубликован на официальном интернет-портале.

В положении о совете указывается, что он является консультативным и совещательным органом. Его цель — обеспечивать взаимодействие между различными органами власти, общественными организациями и так далее в реализации госполитики по защите семьи и детей.

Совет имеет право получать информацию от органов власти.