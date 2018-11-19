Отлетел на 5 метров. Сбитый солист "Поющих гитар" Ступаченко раскрыл детали ДТП

Автомобилист также сбил жену музыканта. Она сейчас в реанимации, вокалист группы отделался переломом и порванным сухожилием.

Солист группы "Поющие гитары" Валерий Ступаченко рассказал подробности ДТП, при котором неизвестный водитель сбил музыканта и его 63-летнюю супругу. Жена артиста сейчас в реанимации. У него же — "поганое" самочувствие, перелом одной ноги и порванное сухожилие на другой.

— Из-за стоящих машин на нас вынеслась резко на большой скорости с фарами белая машина. Вместо того чтобы пойти вперёд, мы растерялись и побежали назад, нас сбило. Я подлетел на полтора метра, пять метров пролетел, ударился о столб, оказался на газоне. Жена осталась у перехода, — приводит слова вокалиста 78.ru.

Добавим, водитель, сбивший супружескую пару, объявлен в розыск. Сразу после ДТП водитель скрылся с места ЧП. Очевидцы уже дали показания.