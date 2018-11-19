850 тысяч за первую неделю. Россияне активно голосуют за "великие имена России"

В нескольких регионах уже развернулась "битва" за популярные имена, которые хотят присвоить участники конкурса своим аэропортам.

Уже почти 850 тысяч россиян приняли участие в финальном туре конкурса по выбору имён для аэропортов под названием "Великие имена России". Об этом сообщили Лайфу в оргкомитете проекта. К полудню понедельника, 19 ноября, онлайн проголосовало почти 660 тысяч человек, а ещё 50 тысяч — по телефону горячей линии. Кроме того, на текущий момент в адрес оргкомитета поступило почти 130 тысяч обработанных анкет, заполненных вручную.

К слову, о результатах: главная интрига конкурса уже обозначилась сразу в нескольких регионах. Так, имя императора Петра Первого вышло в лидеры голосования в Санкт-Петербурге, Астрахани и Воронеже. В то же время Пенза и Минеральные Воды рассчитывают, что аэропорты в их городах получат имя Михаила Лермонтова, а Самара и Москва (Внуково) спорят, кому же достанется право назвать воздушную гавань именем Сергея Королёва.

— По условиям конкурса, популярное имя присвоят тому аэропорту, где перевес голосов, поданных за него, будет больше в процентном соотношении, — пояснили Лайфу организаторы.

Финальное голосование конкурса "Великие имена России" началось 12 ноября и продлится до 30 ноября. Результаты будут объявлены 5 декабря.