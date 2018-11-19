Москалькова раскритиковала законопроект о продаже лекарств в Интернете

В настоящее время реализация медикаментов онлайн в России запрещена законодательством.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не поддержала законопроект о продаже лекарств в Интернете. Об этом она заявила, выступая на VI форуме "Антиконрафакт-2018" в Москве.

— Это очень опасная зона. Хорошо, что принятый в первом чтении законопроект сегодня не вышел на второе чтение. Я лично его не поддерживаю, — сказала Москалькова.

По её мнению, продажа лекарств в Интернете может привести к распространению контрафакта и в Госдуме инициативу нужно серьёзно пересмотреть.

Ранее Москалькова заявила о необходимости запретить продажу оружия до 25 лет.