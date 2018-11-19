В Ростове бабушка убила мужа, бывшую сноху и маленького внука из-за квартиры

Когда приехали полицейские, 71-летняя Людмила попыталась покончить с собой, но её остановили.

В Ростове-на-Дону бабушка в ночь с 17 на 18 ноября расправилась с мужем, бывшей снохой и восьмилетним внуком. Областное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершённое с особой жестокостью" по факту трагедии.

Кровавая резня произошла в квартире на улице Портовой. В качестве орудий убийства 71-летняя Людмила использовала нож, топор и стамеску. Пенсионерка нанесла резаные и рубленные раны 81-летнему мужу Николаю, 36-летней бывшей невестке Анне и родному внуку.

Отмечается, что убитая женщина была разведена с сыном пенсионерки, но осталась жить с его родителями. По данным местных СМИ, квартиру они вместе взяли в ипотеку. Из-за общей жилплощади в семье регулярно происходили конфликты.

Полицию в роковую ночь вызвали соседи, которые услышали душераздирающие крики из квартиры. Они позвонили и отцу Анны. Когда приехали правоохранители, бабушка попыталась покончить с собой, но её остановили. В результате Людмила потеряла много крови и была доставлена в реанимацию. Решается вопрос об аресте подозреваемой.

Квартирный вопрос стал причиной жестокого убийства женщины и её 12-летнего сына в Москве. Их тела со множественными ножевыми ранениями обнаружила бабушка мальчика. Позднее полиция задержала подозреваемого в расправе — 30-летнего москвича. Он рассказал, что действовал по заказу сестры покойного мужа жертвы.