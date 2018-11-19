Американские СМИ признали Трампа и Си Цзиньпина одинаково опасными для мира

У этих лидеров подмечают такие качества, как вспыльчивость, авторитарность, самонадеянность.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин представляют одинаковую опасность для мирового порядка. Об этом пишет обозреватель газеты The New York Times Николас Кристоф.

Он отмечает, что лидеры Китая и США оба вспыльчивы, авторитарны и самонадеянны. Они недооценивают то, какой вред могут причинить друг другу.

По мнению журналиста, Пекин, очевидно, не осознаёт, что поведение Трампа отражает повсеместное разочарование Китаем внутри Соединённых Штатов. Ошибается и Вашингтон. США считают экономику Китая уязвимой и не ожидают, что Пекин может начать торговую войну другим оружием. К примеру, отказом от американских продуктов.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что США готовы к холодной войне с Китаем.