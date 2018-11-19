"Удовольствие" не к месту. Трамп ошибся в названии американского города

Президент США несколько раз произнёс вместо Paradise (в переводе с английского — рай) слово Pleasure (удовольствие).

Президент США Дональд Трамп несколько раз ошибся в названии города, который посетил с рабочим визитом в Калифорнию, где бушуют природные пожары. Делясь впечатлениями об увиденном, Трамп повторил несколько раз вместо Paradise (в переводе с английского — рай) слово Pleasure (удовольствие).

— Ты не понимаешь, что происходит, пока не приезжаешь сюда. И то, что мы видели в Pleasure (какое название!), прямо сейчас — мы только что видели, мы только что выехали из Pleasure, — рассказывал он.

Когда Трамп ошибся вновь, присутствующие его поправили, после чего Трамп добавил, что увиденное в Paradise просто неприемлемо.

Как ранее писал Лайф, число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 80 человек. Ранее также сообщалось, что лесные пожары в штате стали самыми смертоносными за последние 100 лет в США.