Пассажиры "Аэрофлота" смогут выбрать имя российским аэропортам прямо в полёте

Авиапассажирам предстоит выбрать один аэропорт из предлагаемого списка и отметить одно из трёх имён-претендентов.

"Аэрофлот" стал партнёром общенационального конкурса "Великие имена России", в рамках которого 47 аэропортам страны присвоят имена выдающихся россиян. Примечательно, что пассажиры авиакомпании смогут принять участие в финальном голосовании конкурса в период с 20 по 27 ноября прямо на борту самолёта. Им для этого необходимо заполнить анкеты, которые затем передадут в оргкомитет конкурса для последующего подсчёта голосов.

География проекта включает 33 внутрироссийских рейса "Аэрофлота". Бортпроводники авиакомпании во время полёта будут делать голосовые объявления и раздавать всем желающим бюллетени для голосования. Чтобы проголосовать, необходимо выбрать один аэропорт из предлагаемого списка и отметить одно из трёх имён-претендентов, которые были предложены жителями регионов проекта. Голосование проходит по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя".

— Наша авиакомпания, которая в этом году отметила 95-летие, бережно относится ко всему, что связано с историей нашей страны. У нас уже есть традиция называть самолёты в честь выдающихся россиян — героев войны, пилотов, путешественников, учёных, поэтов, писателей, композиторов. Теперь имена великих людей, которыми по праву гордится Россия, будут носить аэропорты. Эта общественная инициатива близка нам и созвучна нашим ценностям. "Аэрофлот" окажет ей всемерную поддержку, — сказал гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

"Великие имена России" — масштабный проект присвоения имён выдающихся соотечественников аэропортам страны. В проект включено 47 аэропортов международного и федерального значения. Конкурс стартовал 11 октября и продлится до 30 ноября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.