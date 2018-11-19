Синоптики рассказали, когда в Москве наступит русская зима

В декабре москвичей ждёт сравнительно мягкая зима с небольшими отрицательными температурами.

Русскую зиму с сильными морозами и снегом жителям столичного региона стоит ожидать ближе к середине января. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

— Морозы ударят хорошие, причём ниже нормы. Это произойдет на стыке первой и второй декады января. Не прямо в канун Нового года, а с небольшой задержкой — может быть, после каникул, — сказал Тишковец.

Тем временем, в декабре, по словам синоптика, москвичей ждёт мягкая зима с небольшими отрицательными температурами. По ночам будет от –5 до –10 градусов, днём от –2 до –7 со снежным покровом в 10–15 сантиметров.

Специалист отметил, что в течение сезона могут быть оттепели и похолодания, что не изменит общий климатический фон.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы о гололедице грядущей ночью.