После скандала создан новый Нобелевский комитет по литературе

В составе нового комитета будут пять экспертов и пять писателей, они начнут работу в феврале.

В Швеции принято решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе. Его сформируют Шведская академия совместно с Нобелевским фондом. Об этом сообщили в пресс-службе последнего.

В составе нового комитета будут пять экспертов и пять писателей. Имена последних уже известны. Это Пер Вестберг, Андерс Ульссон, Хорас Энгдаль, Кристина Лугн и Йеспер Свенбу.

К работе они приступят 1 февраля, отвечать будут за 2019 и 2020 годы.

Напомним, весной Шведская академия решила перенести присуждение премии по литературе, так как "во всём мире ослабло доверие" к комитету. Поводом для этого стал скандал с домогательствами. Его виновник в итоге получил два года тюрьмы.