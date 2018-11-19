Самое маленькое в мире млекопитающее обнаружили на юге России

Оно могло попасть на территорию Северной Осетии и Ингушетии из Закавказья, считают учёные.

Зоологи обнаружили в Северной Осетии и Ингушетии самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидата биологических наук Валерия Стахеева.

— У нас появились достоверные данные о том, что карликовая многозубка стала периодически встречаться на территории Северной Осетии и Ингушетии, о чём сообщают наши коллеги. Теперь можно сказать, что она стала у нас оседлым видом, — сообщил биолог.

Он считает, что землеройка могла попасть на юг России из Закавказья. Учёные будут наблюдать за новым для страны видом и его дальнейшим расселением, а также внесут данные о карликовой многозубке на портал "Млекопитающие России".

Напомним, в Битцевском парке ранее заметили краснокнижную ласку.