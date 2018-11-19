Аналитики заявили о дефиците долларов на мировом рынке

По оценке экспертов, это не сулит ничего хорошего компаниям и государствам, которые особенно зависимы от ликвидности валюты США.

На международном рынке наблюдается дефицит американской валюты, под угрозой оказались экономики развивающихся стран. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По оценке аналитиков, признаки недостатка американской валюты проявились к середине сентября. Инвесторы и компании за пределами США полагаются на доллар как на единственный источник ликвидности. Многие из них уже пострадали от дефицита американской валюты после финансового кризиса 2008 года, а затем в ходе долгового кризиса еврозоны и даже в 2016 году.

Эксперты отмечают, что обычно нехватка долларов на рынке образуется в конце квартала и в конце года, поскольку в это время банки предоставляют отчётность в органы надзора. Авторы статьи считают, что сейчас банки стараются обзавестись необходимым объёмом долларов заранее, благодаря чему масштаб проблемы может оказаться меньше, чем в прошлом.

И всё же, как отметили авторы публикации, образовавшийся дефицит указывает на сохранение зависимости мировой экономики от доллара. По оценке экспертов, это не сулит ничего хорошего ни компаниям, ни странам, которые особенно зависимы от ликвидности доллара на международном рынке. В основном речь идёт о банках и развивающихся экономиках.