Чего бы похомячить? Россияне рассказали, сколько денег тратят на еду

Подавляющее число участников опроса (91%) заявили, что им приходилось экономить на продуктах.

На продукты питания больше половины заработка тратят 28% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого порталом Rabota.ru.

— Немного меньше денег уходит у 21% россиян — от 40 до 50%, — приводит сообщение сервиса ТАСС.

Ещё 19% граждан тратят на еду 30–40%. У 14% респондентов на продукты уходит примерно 20–30%), у оставшихся 7% опрошенных — от 10% до 20% дохода.

Подавляющее число участников опроса (91%) заявили, что им приходилось экономить на продуктах, отрицательно на этот вопрос ответили лишь 9%.

Говоря о том, на чём бы можно было сэкономить в вопросе питания при нехватке денег, большинство граждан обозначили следующие позиции:

рыбопродукты (61%);

сахар и кондитерские изделия (53%);

свежие фрукты (50%);

мясо (47%).

В опросе приняли участие 2,7 тысячи человек старше 18 лет из всех федеральных округов России.