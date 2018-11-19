В Госдуме спрогнозировали, к чему приведут советы США по поводу Донбасса

Откровения украинского генерала о том, что американцы навязывают Украине полную блокаду юго-востока, свидетельствуют о внешнем управлении страной.

Рекомендации американских политиков по поводу того, как устроить революцию в Донбассе, свидетельствуют о том, что Украина находится под плотным внешним управлением. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя интервью украинского генерала Игоря Романенко. Напомним, что в нём он рассказал, как американцы советуют Киеву "отключить воду и свет в Донбассе", чтобы надавить на сопротивляющийся регион.

— Если раньше каждый мог лишь говорить о том, что будто бы Америка вмешивается в дела Украины, подталкивая её к кровопролитной гражданской войне, то заявление Романенко, как говорится, снимает маски со всех тех подлецов, которые хотят продолжить эту войну, — комментирует ситуацию депутат. — Вмешательство Америки во внутренние дела суверенного государства подтверждается и зафиксировано данным высказыванием. Это означает, что Порошенко и вся его команда являются просто марионетками в руках Госдепа.

По мнению Водолацкого, вся непростая ситуация, которая разворачивается на территории Украины, — гражданская война и раскол православной церкви — это всё звенья одной цепи и последствия внешнего управления государством. И ближайшая цель такой политики, по словам парламентария, заключается в том, чтобы ввести военное положение в Незалежной.

— Военное положение даёт право президенту отменить выборы. Порошенко это необходимо, потому что он их проиграет, — у него вообще нулевой уже рейтинг. Оставшись на посту, он сможет продолжить всё то, что американские советники пишут в его выступлениях и директивах. Поэтому военное положение на территории Украины, оно не за горами. Америка сегодня чётко и жёстко пододвигает Порошенко к тому, чтобы он стал военным преступником, — заключил Водолацкий.

Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, как США советуют Украине создать революцию в Донбассе. По его словам, американская сторона предлагает жёстко перекрыть границу и не пропускать никого и ничего, в том числе электроэнергию и воду.