Шли в ЕС, пришли в Антарктиду. Киевский писатель возмущён ситуацией с отоплением

Автор подчеркнул, что выполнение требований МВФ привело к непомерным тарифам и субсидиям.

Украинский писатель и член партии "Укроп" Василий Шкляр назвал "холод и голод" в стране результатом политики Киева, которую он сравнил с большой аферой. Об этом он заявил во время выступления на президентских праймериз партии.

— Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города, — сказал Шкляр.

По его словам, выполнение требований МВФ привело к непомерным тарифам и субсидиям.

Как ранее писал Лайф, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уволить мэров городов, где до сих пор нет тепла. Двенадцать городов Украины остались без тепла в домах, несмотря на начало отопительного сезона.