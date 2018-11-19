Шли в ЕС, пришли в Антарктиду. Киевский писатель возмущён ситуацией с отоплением

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Шли в ЕС, пришли в Антарктиду. Киевский писатель возмущён ситуацией с отоплением

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Фото: © РИА "Новости" 

Автор подчеркнул, что выполнение требований МВФ привело к непомерным тарифам и субсидиям.

Украинский писатель и член партии "Укроп" Василий Шкляр назвал "холод и голод" в стране результатом политики Киева, которую он сравнил с большой аферой. Об этом он заявил во время выступления на президентских праймериз партии.

— Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города, — сказал Шкляр.

По его словам, выполнение требований МВФ привело к непомерным тарифам и субсидиям.

Как ранее писал Лайф, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уволить мэров городов, где до сих пор нет тепла. Двенадцать городов Украины остались без тепла в домах, несмотря на начало отопительного сезона.

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