Когда пиво не пиво. В "Роскачестве" изучили содержимое бутылок на прилавках

Эксперты обнаружили, что под видом пивных напитков на прилавках можно найти слабоалкогольные коктейли.

В "Роскачестве" начали исследовать рынок пивных напитков, и, как показал предварительный анализ, на одной полке покупатель может найти четыре категории товаров, которые маркируются как пивные напитки.

Речь идёт о напитках, которые:

содержат более 80% солода, но имеют в составе натуральные вкусоароматические добавки: апельсиновую цедру, кориандр, лимон и т.д. (фактически — пиво со вкусовыми добавками);

содержат менее 80% солода (например, напитки с добавками из зернового сырья, кукурузы, риса и т.д.)

кроме солода содержат воду и ароматизаторы;

являются слабоалкогольными напитками, содержащими добавленный спирт, сладкие газированные напитки и другие добавки (фактически это слабоалкогольные коктейли).

Сам факт, что на одной полке с пивными напитками и пивом стоят слабоалкогольный коктейли, вводит в заблуждение покупателя. Ведь в первом случае речь идёт об алкоголе, который образовался естественным путём в результате брожения, а во втором — о смеси спирта и газировки.

Отметим, пивные напитки — это алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, воды, сахара, хмеля, однако без добавления этилового спирта.