"Бабушка не дышит". Пенсионерка из Тулы очнулась в морге

88-летнюю женщину по ошибке признали отошедшей в мир иной, но она шокировала медиков.

Необычный инцидент произошёл в Тульской области. 88-летнюю жительницу деревни Крапивная по ошибке объявили мёртвой и доставили в морг. Об этом сообщают "Тульские новости".

Родственница пришла навестить пожилую женщину и обнаружила, что "бабушка не дышит", после чего вызвала скорую. Приехавшие медики подтвердили факт смерти и забрали тело бабушки. Но через некоторое время пенсионерку обратно привезли домой, так как в морге она очнулась. Это привело в замешательство всех окружающих.

Пенсионерка практически не помнит своего пребывания в морге. Прокуратура региона проводит проверку.

Ранее в Польше "умерший" очнулся в холодильнике морга и ушёл на вечеринку.