Госкомиссия разрешила запуск пилотируемого "Союз МС-11" 3 декабря

Предыдущий пуск закончился срабатыванием аварийной спасательной системы из-за взрыва ракеты-носителя.

Государственная комиссия разрешила провести 3 декабря пуск пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" к Международной космической станции. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Вчера нами было принято на государственной комиссии одобрить выход на пуск пилотируемого корабля "Союз МС" на третье декабря этого года, — сказал Рогозин.

Авария с ракетой-носителем "Союз-ФГ" произошла 11 октября. Экипаж космического корабля "Союз МС-10"— россиянин и американец — благодаря спасательной системе благополучно приземлился в Казахстане. Аварийная комиссия "Роскосмоса" сообщила, что был деформирован датчик разделения первой и второй ступеней ракеты.

В "Роскосмосе" затем заявили о прекращении эксплуатации ракет-носителей "Союз-ФГ".