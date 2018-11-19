В Москве предложили новую работу таксисту, который прождал клиентку 8 часов

По словам возможного нанимателя, мужчина вдохновил коллег своим честным поступком.

Московского таксиста, который восемь часов прождал пассажирку, чтобы вернуть ей забытый в машине кошелёк, пригласил на работу агрегатор такси "Ситимобил". Как заявил директор компании по коммуникациям Георгий Лобушкин, совестливому воителю даже бесплатно выдадут автомобиль для работы.

По словам представителя сервиса, с таксиста также не будут взимать комиссию в течение месяца. Лобушкин объяснил, что поступок мужчины вдохновил его коллег и доказал, что забота о клиентах — это главное в работе водителя такси.

Историю с честным водителем рассказала сама пассажирка. Девушка прилетела ранним утром в Москву и, доехав до дома на такси, легла спать. Только спустя восемь часов она поняла, что забыла в машине кошелёк с деньгами, банковскими картами и документами. Найти самостоятельно номер таксиста москвичка не смогла и совсем отчаялась, но отец обратил внимание на припаркованную у дома машину. Оказалось, что во дворе стоит тот самый водитель, который прождал клиентку восемь часов, чтобы вернуть пропажу.