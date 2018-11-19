В Москве СК проверяет сообщения об учительнице, сломавшей палец мальчику

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В Москве СК проверяет сообщения об учительнице, сломавшей палец мальчику

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Фото: © РИА Новости/Сергей Ещенко

Родители заявили, что травму ребёнку причинила преподаватель русского языка и литературы.

Следственный комитет проверяет информацию СМИ об учительнице столичной школы, которая якобы на уроке сломала палец пятикласснику. Об этом сообщается на сайте УСК по городу Москве.

В материале федерального телеканала мать ребёнка сообщила, что учитель русского языка и литературы одной из школ в центре Москвы на уроке применила к её сыну физическое насилие. В результате инцидента ребёнок получил перелом верхней фаланги. Отмечалось также, что женщина уволена из школы после внутренней проверки.

Ранее СК возбудил дело по факту избиения учительницей школьника в Хабаровском крае.

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